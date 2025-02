Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Nach Ingewahrsamnahme: Jugendlicher Mehrfach-Intensivtäter nach Erlass eines Haftbefehls in Untersuchungshaft

Ermittlungen unter anderem wegen Verdachts der Bedrohung in mehreren Fällen

Langen

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Nachdem Polizeibeamte am Donnerstagmorgen in der Bahnstraße einen jugendlichen Mehrfach-Intensivtäter in Gewahrsam genommen hatten (das Polizeipräsidium Südosthessen berichtete), wurde im Zuge einer richterlichen Vorführung nun die Untersuchungshaft gegen ihn angeordnet.

Grund für die Inhaftierung des jungen Mannes waren mehrere zurückliegende, ihm angelastete Fälle im Zeitraum von März bis Oktober 2024, unter anderem wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und Bedrohung. Diese hatten die Ermittler nun zusammentragen und in den Antrag für die Untersuchungshaft einfließen lassen.

Letztlich sorgte ein Vorfall am gestrigen Donnerstag für eine polizeiliche Befassung mit dem Jugendlichen. Anlass war hier wie berichtet die Mitteilung einer Frau gegen 8.25 Uhr, wonach sie in der Bahnstraße in Langen eine dunkel gekleidete Person gesehen habe, die augenscheinlich ein Messer in der Hand hielt. Sofort entsandte Streifen konnten die Person - es handelte sich um den Jugendlichen - aufgrund der Personenbeschreibung wenige Minuten später im Nahbereich aufgreifen. Die Durchsuchung seiner Person führte zum Auffinden zweier Haushaltsmesser, die sichergestellt wurden. Ob es in dem Zusammenhang zu strafrechtlich relevanten Geschehnissen kam, wird noch ermittelt. Die Beamten bitten betreffend diesen Vorfall um weitere Hinweise (06103 9030-0).

Der Mann wurde sodann aufgrund seines Verhaltens in Gewahrsam genommen und am Donnerstag einer psychiatrischen Fachklinik zugeführt, wo er aufgrund der Erkenntnisse in Bezug auf die vorangegangenen Taten in der Folge vorläufig festgenommen wurde.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt hat eine Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Darmstadt am heutigen Freitagmorgen die Untersuchungshaft gegen den Tatverdächtigen angeordnet. Er befindet sich nunmehr in einer geschlossenen Fachklinik.

Hinweis: Medienschaffende werden gebeten, sich bei Rückfragen zu dieser Meldung an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt zu wenden.

Offenbach, 07.02.2025

