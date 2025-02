Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Staatsschutzabteilung ermittelt wegen Sachbeschädigungen

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

(cb) Die Staatsschutzabteilung in Offenbach hat die Ermittlungen wegen mehrerer Sachbeschädigungen an Wahlplakaten einer Partei aufgenommen und prüft einen möglichen Tatzusammenhang.

So haben Unbekannte ein Wahlplakat, welches seit dem 27. Januar in der Hainburgstraße (60er Hausnummern) an einer Straßenlaterne befestigt war, beschädigt.

Ein weiteres Wahlplakat, welches am 2. Februar ebenfalls in der Hainburgstraße (40er Hausnummern) an einer Laterne befestigt wurde, rissen Unbekannte ab und nahmen das Plakat mit.

Auch ein Wahlplakat, welches seit dem 4. Februar in der Kleiststraße an einem Laternenmast angebracht war, beschädigten die Unbekannten.

Die Vorfälle ereigneten sich zwischen dem 27. Januar und dem 5. Februar, der Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 20 Euro. Die Sachverhalte wurden am Mittwoch online zur Anzeige gebracht.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, setzen sich bitte mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069 8098-1234 in Verbindung.

Offenbach, 07.02.205, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

