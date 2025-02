Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Jugendlicher hantierte mit Messer: Unterbringung in psychiatrischer Fachklinik

Langen (ots)

(lei) Polizeibeamte haben am heutigen Donnerstagmorgen einen jugendlichen Mehrfach-Intensivtäter in Gewahrsam genommen, nachdem dieser in der Bahnstraße mit Messern angetroffen wurde. Eine Zeugin hatte gegen 8.25 Uhr den Notruf gewählt und mitgeteilt, dass sie in Höhe der Luisenstraße eine dunkel gekleidete Person gesehen habe, die augenscheinlich ein Messer in der Hand hielt. Sofort entsandte Streifen konnten die Person - es handelte sich um den Jugendlichen - aufgrund der Personenbeschreibung wenige Minuten später im Nahbereich aufgreifen. Er führte zwei Haushaltsmesser mit sich, die sichergestellt wurden. Die Frage, warum er sie dabei, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Aufgrund seines psychisch auffälligen Verhaltens wurde der Jugendliche bis auf Weiteres in eine Fachklinik überstellt, wo er sich nun befindet und polizeilich bewacht wird.

Die Beamten bitten um weitere Hinweise, zumal sich in diesem Bereich etliche Geschäfte befinden und der junge Mann wohl zuvor auch mehreren Passanten begegnet sein dürfte. Wer in Bezug auf die geschilderte Situation Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Langen zu melden (06103 9030-0).

Offenbach, 06.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell