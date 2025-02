Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Einbrecher kamen durch das Küchenfenster; Einbrecher erbeuteten Schmuck und Bargeld

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Einbrecher kamen durch das Küchenfenster - Offenbach

(cb) Über ein gewaltsam geöffnetes Küchenfenster einer Hochparterre-Wohnung in der Annastraße (10er Hausnummern) gelangten am Mittwoch Einbrecher in die Wohnräume und richteten dadurch einen Sachschaden von ungefähr 250 Euro an. In der Wohnung des Mehrfamilienhauses durchsuchten sie in der Zeit zwischen 12.50 Uhr und 18.45 Uhr sämtliche Wohnräume nach Wertgegenständen. Derzeit ist nicht bekannt, ob die Langfinger Beute machten. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

2. Einbrecher erbeuteten Schmuck und Bargeld - Neu-Isenburg

(cb) Aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Pfarrgasse (20er Hausnummern) haben bislang Unbekannte am Donnerstag Schmuck und Bargeld mitgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen gelangten die Einbrecher in den Flur des Mehrfamilienhauses und öffneten anschließend die Wohnungstür. Nachdem sie die Wohnräume durchsucht hatten, flüchteten die Langfinger mit dem aufgefundenen Schmuck und Bargeld. Die Tat ereignete sich zwischen 7 Uhr und 8.45 Uhr. Wie die Einbrecher die Wohnungstür öffnen konnten, ist nun Teil der Ermittlungen, welche beim Einbruchskommissariat geführt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Kripo-Hotline (069 8098-1234).

Offenbach, 06.02.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell