POL-KN: (Zimmern o. RW./ Lkr. Rottweil) Glatteisunfall- rund 15.000 Euro Blechschaden (07.01.2025)

Am Dienstagmorgen, gegen 7.15 Uhr, ist es auf der Kreisstraße 5547 zwischen Horgen und Flözlingen zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Gesamtschaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstanden ist. Eine 49-jährige Fahrerin eines Ford Transit war in Richtung Flözlingen unterwegs und verlor in einer Linkskurve auf der glatten Straße die Kontrolle über ihren Transporter. In der Folge kam dieser nach links von der Fahrbahn ab, querte die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der linken Leitplanke. Aufgrund dieses Zusammenstoßes drehte es den Transporter. Im weiteren Verlauf fuhr dieser rückwärts eine Böschung hinab und blieb in einer Wiese stehen. Die Autofahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Der total beschädigte Ford musste abgeschleppt werden.

