Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dürbheim

Lkr. Tuttlingen) - Verkehrsunfall auf schneebedeckter Fahrbahn: Person leicht verletzt (07.01.2025)

Dürbheim (ots)

Eine verletzte Person und Blechschaden in Höhe von knapp 20.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls auf der Landesstraße 438 zwischen Dürbheim und Böttingen. Eine 54-jährige Autofahrerin geriet am Dienstagnachmittag gegen 16:45 Uhr in einer Kurve auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Rutschen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Toyota RAV4 eines 45-Jährigen. Nach dem Zusammenstoß rutschte der Ford Kuga der Frau etwa 150 Meter weiter und kam neben der Straße zum Stehen.

Der Fahrer des Toyotas erlitt leichte Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Beide Autos waren aufgrund der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell