Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar/Landkreis Rottweil) Gebäudebrand mit einer schwer verletzten Person (07.01.2025)

Konstanz (ots)

Zu einem Gebäudebrand wurden Feuerwehr und Rettungskräfte am 07.01.2025 um 20:44 Uhr nach Oberndorf am Neckar in die Sulzbachstraße gerufen. Bei Eintreffen der Feuerwehr schlugen bereits Flammen aus dem Dachgeschoss des Mehrfamilienhauses. Der Bewohner der Brandwohnung befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause. Ein 53-jähriger Hausbewohner, der versucht hatte, das Feuer zu löschen erlitt schwere Brandverletzungen und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Lebensgefahr besteht nicht. Weitere Personen befanden sich nicht im Gebäude. Mittels Drehleiter gelang es der Feuerwehr, einen im Gebäude eingeschlossenen Hund zu retten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 400.000 Euro. Das Gebäude ist einsturzgefährdet, die Löscharbeiten dauern voraussichtlich die ganze Nacht an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell