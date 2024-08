Polizei Dortmund

POL-DO: Polizeieinsatz in Recklinghausen - Gemeinsame Presseinformation der Staatsanwaltschaft Bochum und der Polizei Dortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0790

Am Mittwoch (28. August 2024) kam es zu einem Polizeieinsatz in einem Wohnhaus in Recklinghausen-Suderwich, bei dem Polizisten Gebrauch von der Schusswaffe machten.

Nach ersten Erkenntnissen randalierte gegen 18.00 Uhr ein 33-jähriger Mann in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Hochfeld. Laut Zeugenangaben führte er hierbei auch ein Messer bei sich. Als die alarmierten Beamten eintrafen, entwickelte sich eine Bedrohungssituation für die Einsatzkräfte. Infolgedessen kam es zu einem Schusswaffengebrauch gegen den 33-Jährigen.

Hierbei erlitt der Mann tödliche Verletzungen.

Aus Neutralitätsgründen hat die Kriminalpolizei Dortmund die Ermittlungen übernommen. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweis für Medienschaffende:

Rückfragen stellen Sie bitte am Donnerstag zu den üblichen Bürozeiten.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell