Polizei Dortmund

POL-DO: Fußgänger vor dem Hörder Bahnhof von einem Auto angefahren - Fahrerflucht: Polizei sucht nun Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0789

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Kleinwagen ist es am Samstag (10.8.2024) in den frühen Morgenstunden in Dortmund Hörde gekommen. Die Fahrerin oder der Fahrer entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte ein 63-jährige Dortmunder gegen 5 Uhr morgens vor dem Hörder Bahnhof an einem Fußgängerüberweg die Straße in südliche Richtung überqueren. Der bislang unbekannte Fahrer oder Fahrerin habe die Hörder Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Westen befahren. An dem Fußgängerüberweg kam es zu einem Zusammenstoß, bei dem der Fußgänger zu Boden gefallen ist. Er wurde dabei leicht verletzt.

Bei dem Kleinwagen soll es sich um einen älteren VW Polo in grau oder silber handeln. Laut Zeugenaussagen, hielt das Auto nach dem Zusammenstoß kurz an und fuhr dann weiter in westliche Richtung von der Unfallörtlichkeit davon.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache Hörde unter der Rufnummer 0231-132-1421 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell