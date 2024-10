Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall mit verletztem Rollerfahrer

Essingen (ots)

Zu einer Kollision zwischen einem Roller- und einem Autofahrer kam es am Mittag des 23.10.2024 auf der L542 in Fahrtrichtung Offenbach. Hierbei übersah ein 57-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Südliche Weinstraße einen 77-Jährigen, der mit seinem Roller den Kreisel am Dreihof befuhr. Durch die darauffolgende Berührung kam der Rollerfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde er in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 2500 Euro geschätzt.

