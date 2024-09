Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kleinkraftradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw schwer verletzt

Geilenkirchen-Tripsrath (ots)

Am Montagabend (2. September) kam es auf der Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kleinkraftradfahrer schwer verletzt wurde. Der 71-Jährige war mit seinem Kraftrad gegen 19.05 Uhr auf der Landstraße aus Fahrtrichtung Niederheid kommend in Fahrtrichtung B 56 unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr ein 28 Jahre alter Geilenkirchener mit seinem Pkw die Straße Am Kreuz aus Fahrtrichtung Eiseder Hof kommend in Fahrtrichtung Landstraße. Im Einmündungsbereich bog der Pkw-Fahrer nach links in Fahrtrichtung Niederheid ab, wo es zum Zusammenstoß der beteiligten Fahrzeuge kam. Dabei wurde der Übach-Palenberger von seinem Kleinkraftrad geschleudert und erlitt so schwere Verletzungen, dass er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Landstraße für den Verkehr gesperrt.

