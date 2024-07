Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Neersen: Frontalzusammenstoß - Autofahrerin stirbt bei Verkehrsunfall

Willich-Neersen (ots)

Am Montagnachmittag gegen 17.00 Uhr kam es auf der Hauptstraße in Neersen zu dem schweren Verkehrsunfall. Eine 86-jährige Willicherin war mit ihrem Pkw auf der Hauptstraße in Richtung Venloer Straße unterwegs. In Höher der Kapelle 'Klein-Jerusalem' geriet sie aus bisher unklarer Ursache im Ausgang einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß sie frontal mit dem Pkw (VW Bulli) eines 47 Jahre alten Mannes aus Dormagen zusammen. Der 47-Jährige wurde durch die Kollision schwer verletzt. Die 86-Jährige konnte nur noch leblos von Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Auto geborgen werden. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun zur Unfallursache. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Willich über die Rufnummer 02162/377-0 in Verbindung zu setzen. /wg (566)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell