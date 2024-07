Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: versuchter Einbruch und Einbruch in zwei Mehrfamilienhäuser

240714 Viersen (ots)

Am Sonntag gegen 19.30 Uhr fiel einem Bewohner eines Mehrfamilienhauses "An den Herreneichen" mehrere Hebelmarken an der Hauseingangstür auf. Ins Haus gelang man jedoch nicht. Im Gespräch mit weiteren Anwohnern wurde bekannt, dass an dem Mehrfamilienhaus direkt gegenüber ebenfalls Hebelmarken an der Hauseingangstür festgestellt wurden. Hier gelang man in einem unabgeschlossenen Abstellraum und entwendete Lebensmittel. Die Polizei ermittelt und sucht Zeuginnen oder Zeugen. Wer hat seit dem Wochenende verdächtige Beobachtungen rund um die Straße "An den Herreneichen" gemacht? Hinweise bitte unter der Telefonnummer 02162/377-0./RG (563)

