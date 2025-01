Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf a.N./ Lkr. Rottweil) Autofahrer kollidiert mit Schutzplanke und verletzt sich leicht (07.01.2025)

Oberndorf a.N. (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 7.45 Uhr, ist es auf der Landesstraße 424 zwischen Aistaig und Sulz zu einem Unfall gekommen, bei dem sich ein Autofahrer leicht verletzte. Ein 57-Jährige war mit einem Renault Clio in Richtung Sulz unterwegs und geriet auf der glatten Fahrbahn nach rechts von der Straße ab. Er kollidierte mit einer dortigen Schutzplanke, schleuderte über die Straße und kam in einem linksseitigen Straßengraben zum Stehen. Bei dem Aufprall verletzte sich der Mann leicht. Die Fahrt in eine Klinik war jedoch nicht von Nöten. Am Clio entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Dieser musste abgeschleppt werden.

