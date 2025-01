Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz- Polizei nimmt zwei Männer nach einem versuchten Einbruch fest (05.01.2025)

Rottweil-Neufra (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags sind zwei Männer nach einem versuchten Einbruch in eine Firma von der Polizei auf ihrer Flucht festgenommen worden. Während eines Einbruchversuchs gegen 2.30 Uhr in einen metallverarbeitenden Betrieb in der Stuttgarter Straße lösten die beiden Täter einen Alarm aus und flüchteten anschließend mit Fahrrädern in Richtung Spaichingen. Die hinzugerufene Polizei konnte die beiden im Landkreis Tuttlingen lebenden Männer im Alter von 42 und 45 Jahren im Rahmen der Fahndung im Bereich Neuhaus feststellen und vorläufig festnehmen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, durften die beiden mutmaßlichen Einbrecher die Polizei-dienststelle auf freien Fuß wieder verlassen. Einem Antrag auf Untersuchungshaft wur-de seitens der zuständigen Richterin nicht stattgegeben.

Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern an.

