Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald Baar Kreis) Wer hatte "grün"? - Zeugenaufruf (04.01.2025)

VS-Schwenningen (ots)

An der ampelgeregelten Kreuzung Villinger- und Kreuzstraße ist es am Samstag, gegen 1 Uhr zu einem Unfall gekommen, zu dem Zeugen gesucht werden. Ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer - auf der Villinger Straße unterwegs - stieß auf der Kreuzung mit einem 38-Jährigen Hyundai-Fahrer zusammen. Dieser war auf der Kreuzstraße unterwegs und bog nach links auf die Villinger Straße ein. Beide Fahrer nehmen für sich in Anspruch "grün" gehabt zu haben. Der Gesamtschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Das Polizeirevier Schwenningen nimmt unter der Telefonnummer 07720 / 85000 Hinweise von Zeugen entgegen, die Angaben zur Ampelschaltung machen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell