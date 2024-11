Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand von Carport

Rülzheim (ots)

Am Sonntagabend, gegen 20:50 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle ein Brand auf der Verkaufsfläche in Nähe der Alla-Hopp-Anlage gemeldet. Ein Carport wurde in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand erheblicher Sachschaden. Feuerwehr und Polizei befanden sich im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07274/9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de mit der Polizei Germersheim in Verbindung zu setzen.

