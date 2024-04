Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von 2 Baumaschinen in Mudenbach

Mudenbach (ots)

Mudenbach. In der Nacht vom Donnerstag,11.- Freitag, 12.04.2024 kam es zum Diebstahl von 2 Rüttelplatten auf Baustellen in der Ortslage 57614 Mudenbach. Zum Einen wurde eine Rüttelplatte von der Baustelle im Bereich "Bei Kaisers Haus" entwendet, die zweite Rüttelplatte befand sich im Bereich der Baustelle Mühlenweg, am Feuerwehrhaus. Da die Baumaschinen nicht ohne Weiteres entwendet worden sein dürften, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung, ob im Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge, vermutlich LKW oder Transporter auch womöglich mit Anhänger, gesichtet wurden. Hinweise bitte an die Polizei in Hachenburg unter 02662-95580.

