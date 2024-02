Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben über das Wochenende in zwei Wohnungen an der Bodelschwinghstraße und Moserstraße eingebrochen. Am Freitagabend (16.02.2024) brachen Unbekannte zwischen 19.00 Uhr und 22.45 Uhr in ein Haus an der Bodelschwinghstraße ein. Die Einbrecher hebelten eine Balkontüre auf, gelangten in die Wohnräume und durchsuchten Schränke und Schubladen. Sie flüchteten mit verschiedenen Schmuckstücken im Wert von mehreren Zehntausend Euro. Am Samstag (17.02.2024) hebelten unbekannte Einbrecher zwischen 12.00 Uhr und 22.20 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Moserstraße eine Wohnungstüre auf und stahlen Bargeld in bislang unbekannter Höhe sowie Ausweispapiere. Wie die Einbrecher in das Wohnhaus gelangten ist bislang nicht bekannt. Anwohner beobachteten gegen 17.50 Uhr zwei unbekannte weibliche Personen mit zierlicher Statur und langen braunen Haaren im Treppenhaus. Sie trugen eine weiße Plastiktüte und eine Umhängetasche bei sich. Vor dem Haus konnte ein schwarzer Ford Transit gesehen werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell