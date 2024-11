POL-PDLD: Geschwindigkeitsüberwachung

Rülzheim B9 (ots) - In der Nacht des 04.11.2024, gegen 00:05 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 9 in Höhe der Auffahrt Rülzheim-Nord in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Ein 36-jähriger PKW-Fahrer kollidierte nach eigenen Angaben aufgrund eines Sekundenschlafs mit der Mittelleitplanke. Der Fahrzeugführer erlitt leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und ...

