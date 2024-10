FW-EN: Verkehrsunfall und Ölspur in Ennepetal

Ennepetal (ots) - Am Samstag den 26.10 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 16:05 Uhr zu einen Gasalarm in die Vom -Hofe- Straße alarmiert. Vor Ort hatte ein Bewohner Gasgeruch festgestellt. Das betroffene Gebäude wurde umgehend evakuiert und es wurde ein Löschangriff in Bereitstellung aufgebaut . Ein Trupp unter Atemschutz nahm Messungen mit Mehrgasmessgeräten vor und stellte erhöhte Werte fest, woraufhin die AVU die Gaszufuhr unterbrach. Das Gebäude wurde anschließend ...

