Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Männer geraten aneinander - 51-Jähriger verletzt - Polizei sucht Zeugen (04.01.2025)

Singen (ots)

Bei einer Auseinandersetzung ist ein Mann am Samstagabend auf der Kreuzung Alemannenstraße/Höristraße verletzt worden. Gegen 21.30 Uhr trafen die beiden 61 und 51 Jahre alten Männer auf der Straße aufeinander. Aus bislang unbekannter Ursache verletzte der ältere der beiden den 51-Jährigen in der Folge mit einem Taschenmesser. Der Mann kam zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 61-Jährigen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich beim Polizeirevier Singen, Tel. 07731 888-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell