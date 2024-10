POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung - wer kennt den Fahrraddieb?

Hamm-Heessen (ots) - Mit leichten Verletzungen kam eine 24-jährige Daimler-Fahrerin am Montag, 21. Oktober, nach einem Verkehrsunfall auf dem Sachsenweg in ein Hammer Krankenhaus. Die Frau aus Hamm befuhr mit ihrem Pkw den Sachsenweg in südwestlicher Richtung, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem dort geparkten VW Golf kollidierte. Durch den Zusammenstoß verletzte sie sich leicht und kam mit einem ...

mehr