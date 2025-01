POL-KN: (Konstanz) Randalierer beschädigt Opel Astra in der Oberlohnstraße (04./06.01.2025)

Rottweil-Neufra (ots) - In den frühen Morgenstunden des Sonntags sind zwei Männer nach einem versuchten Einbruch in eine Firma von der Polizei auf ihrer Flucht festgenommen worden. Während eines Einbruchversuchs gegen 2.30 Uhr in einen metallverarbeitenden Betrieb in der Stuttgarter Straße lösten die beiden ...

mehr