Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach Bettelbetrug

Lambrecht/ Neidenfels/ Weidenthal (ots)

Am 26.11.2024 wurde die hiesige Dienststelle durch mehrere Anwohner der Gemeinden Lambrecht, Neidenfels und Weidenthal über mehrere Personen informiert, welche durch Vorzeigen einer sogenannten "Bettelkarte" dazu aufgefordert wurden den Personen Arbeit zu verschaffen oder Geldspenden zu übergeben. Die Geldspenden sollten aufgrund einer nicht belegbaren Notsituation innerhalb der Familien der Personen erfolgen. Letztlich konnten jeweils zwei Personen in Lambrecht, sowie in Weidenthal angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte bei einer Person Bargeld im niedrigen zweistelligen Bereich festgestellt und sichergestellt werden. In diesem Zusammenhang wurde auch eine geschädigte Dame bekannt, welche der Person zuvor einen geringen Betrag übergab. Die Probanden wurden in die Dienstelle verbracht und weitere Maßnahmen veranlasst. Nun bittet die Polizei Neustadt/W. weitere potenzielle Geschädigte, welche ebenfalls durch die Personen in gleicher Weise angesprochen wurden, sich bei dieser zu melden.

