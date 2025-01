Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Tennenbronn/ Lkr. Rottweil) Dreiste Diebe stehlen drei Ortsschilder- Polizei sucht Zeugen (06./07.01.2025)

Schramberg-Tennenbronn (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag, 0 Uhr und Dienstag, 11.15 Uhr, haben unbekannte Diebe insgesamt drei Ortsschilder in Tennenbronn gestohlen und damit einen Schaden in Höhe von insgesamt etwa 900 Euro verursacht. Der Unbekannten schraubten die Schilder, welche jeweils am Ortseingang in der Hauptstraße (Fahrtrichtung Schramberg und St. Georgen) und in der Straße "Am Eichenberger Weg" standen, ab und nahmen diese mit.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität der Diebe geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07422 2701-0 beim Polizeirevier Schramberg zu melden.

