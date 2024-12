Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei bittet um Hinweise nach Unfallflucht

Gummersbach (ots)

Am Mittwoch (18. Dezember) kam es in Hülsenbusch an der Einmündung L 323 / L 307 zu einem Auffahrunfall. Als eine 47-jährige Gummersbacherin gegen 17 Uhr mit ihrem Renault verkehrsbedingt anhalten musste, fuhr der Fahrer eines blauen Kleinwagens auf ihr Auto auf. In einem kurzen Gespräch gab der Fahrer des Kleinwagens vor, die Unfallstelle zunächst räumen zu wollen, nutzte jedoch die Gelegenheit von der Unfallstelle zu flüchten, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der flüchtige Fahrer wird wie folgt beschrieben:

männlich,50-55 Jahre alt, schlanke Statur, dunkelbraune Kurzhaarfrisur, drei-Tage-Bart, sprach lediglich gebrochen Deutsch

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 entgegen.

