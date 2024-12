Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletzten Personen

Kirchheim an der Weinstraße (ots)

Gestern (10.12.24) gegen 19:15 Uhr ereignete sich auf der B 271, Höhe Einmündung K 1, ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurde und Sachschaden in Höhe von ca. 18.000 Euro entstand. Eine 76 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Hyundai wollte aus Richtung Herxheim am Berg kommend von der B 271 nach links in die K 1 abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem BMW eines ihr aus Richtung Grünstadt entgegenkommenden 18-Jährigen. Der BMW stieß im weiteren Verlauf gegen Verkehrszeichen. Beide Unfallbeteiligte zogen sich leichte Verletzungen zu. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

