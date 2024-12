POL-GM: 37-Jähriger wollte Verlustanzeige erstatten

Gummersbach (ots) - In der Straße "In der Mühlhelle" in Derschlag sind Unbekannte wischen 16 Uhr am Samstag (14. Dezember) und 15 Uhr am Dienstag eingebrochen. Die Einbrecher schlugen die Scheibe der Terrassentür ein und durchsuchten dann das Haus. Beute machten sie keine. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte ...

