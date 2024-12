Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbruch in Keller

Gummersbach (ots)

In der Zeit von Donnerstag bis Sonntag (12. / 15. Dezember) brachen Unbekannte den Holzverschlag eines Kellers in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Falkenhöhe" auf dem Bernberg auf. Ob etwas gestohlen wurde, muss noch ermittelt werden. Aus einem weiteren Kellerraum, der ebenfalls aufgebrochen wurde, stahlen die Kriminellen einen E-Scooter und einen Computer. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 entgegen.

