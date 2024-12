POL-GM: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bergneustadt (ots) - In der Zeit von Freitag (13. Dezember), 15 Uhr bis Samstag, 11 Uhr brachen Kriminelle mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Nistenbergstraße auf und stahlen einen Werkzeugkoffer und zwei Pedelecs. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis ...

