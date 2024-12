Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Betrüger mit Phishing erfolgreich

Oberbergischer Kreis (ots)

Mithilfe einer Phishing-SMS konnten Betrüger letzte Woche auf das Konto eines 51-Jährigen aus Gummersbach zugreifen und Geld abheben. Der Geschädigte erhielt am Freitagnachmittag (13. Dezember) eine SMS, die angeblich von seiner Bank stammte. Er wurde aufgefordert, einem Aktivierungslink zu folgen und sich einzuloggen. Ohne sich große Gedanken zu machen, kam der 51-Jährige der Aufforderung nach. Erst später fiel ihm eine Abbuchung von seinem Konto auf. Die Polizei rät, niemals die Zugangsdaten zu Online-Konten an fremde Personen herauszugeben. Per SMS und E-Mails versuchen Kriminelle regelmäßig, an Passwörter oder PINs von Banken oder auch Verkaufsplattformen zu gelangen. Dabei nutzen sie oft täuschend echt nachgebaute Seiten, die von den Originalseiten kaum zu unterscheiden sind. Weitere Informationen zum Thema Phishing finden Sie unter diesem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/phishing/

