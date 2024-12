Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Betrunkener Autofahrer geriet in Gegenverkehr

Wiehl (ots)

Am Freitagmorgen (13. Dezember) fuhr ein 26-jähriger Mann aus Gemmingen auf der Straße "Am Faulenberg" in Richtung Oberbantenberg. Gegen 7:48 Uhr geriet er mit seinem BMW in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem VW eines 26-jährigen Wiehlers, der verkehrsbedingt warten musste. Der Fahrer aus Gemmingen und seine 29-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Da der BMW-Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, musste er eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell