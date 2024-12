Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Bei Einsatzfahrt in Unfall verwickelt

Nümbrecht (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag (13. Dezember), an dem zwei Einsatzfahrzeuge der Polizei beteiligt waren, musste ein 26-jähriger Polizeibeamter mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Streifenwagen waren gegen 16:35 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn auf der Waldbröler Straße (B 478) in Richtung Ruppichterorth zu einem Einsatz unterwegs. An der Einmündung B 478 / Zum Niederhof kam es zu einem Auffahrunfall zwischen den beiden Streifenwagen, in dessen Folge der 26-jährige Fahrer des vorausfahrenden Polizeiautos leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht wurde. Ein Streifenwagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

