POL-BO: Schlag gegen Drogendealer: Polizei Bochum stellt Betäubungsmittel und Waffen sicher - drei Personen in U-Haft

Witten (ots) - Ein 13-jähriger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend, 2. April, in Witten verletzt worden. Er kam ins Krankenhaus. Gegen 18.25 Uhr war eine 24-jährige Wittenerin mit ihrem Pkw auf der Crengeldanzstraße in Fahrtrichtung Bochumer Straße unterwegs und beabsichtigte im weiteren Verlauf nach links in die Sprockhöveler Straße ...

