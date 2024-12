POL-GM: Betrunkener Fahrer mit Auto überschlagen

Hückeswagen (ots) - Der 19 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters aus Nordhausen fuhr am Donnerstagabend (12. Dezember) um 17:00 Uhr auf der Straße "Am Hangberg" in Hückeswagen. Weil der 19-Jährige wenden wollte, fuhr er vorwärts in eine Grundstückseinfahrt und setzte rückwärts zurück auf die Straße. Dort stieß er mit dem Honda eines 31-jährigen Mannes aus Hückeswagen zusammen, der auf der Straße "Am ...

mehr