Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall bei Wendemanöver

Hückeswagen (ots)

Der 19 Jahre alte Fahrer eines Kleintransporters aus Nordhausen fuhr am Donnerstagabend (12. Dezember) um 17:00 Uhr auf der Straße "Am Hangberg" in Hückeswagen. Weil der 19-Jährige wenden wollte, fuhr er vorwärts in eine Grundstückseinfahrt und setzte rückwärts zurück auf die Straße. Dort stieß er mit dem Honda eines 31-jährigen Mannes aus Hückeswagen zusammen, der auf der Straße "Am Hangberg" in Richtung Hückeswagen unterwegs war. Das Auto des 31-Jährigen geriet ins Schleudern und kollidierte mit einem Stabmattenzaun. Der Hückeswagener wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Honda des 31-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell