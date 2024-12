POL-HM: Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 442 bei Brullsen - wichtiger Zeuge aus dem Landkreis Holzminden gesucht

Bad Münder (ots) - Am Samstag (30.11.2024) kam es gegen 18:55 Uhr Am Rohmel-Center in Bad Münder zu einem Diebstahl von Tabakwaren. Bislang unbekannte Täter entwendeten aus dem Lager des Rewe-Supermarktes diverse Zigarettenschachteln. Nach bisherigen Erkenntnissen, betraten diese den Markt über den Haupteingang und begaben sich anschließend in die Lagerräume. ...

mehr