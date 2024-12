Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unfallstelle gesucht - Wer kann Hinweise geben?

Bodenwerder (ots)

Am Dienstag (03.12.2024) kam es gegen 04.24 Uhr in Hehlen, Bundesstraße 83/Hauptstraße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Auto von der Hauptstraße aus, quer über die B 83 auf die dortigen Gleise gefahren ist. Ein Fremdschaden ist dabei offensichtlich nicht entstanden. Bei der Unfallaufnahme wurde jedoch festgestellt, dass der durch Betäubungsmittel beeinflusste Fahrzeugführer wahrscheinlich mindestens einen weiteren Verkehrsunfall verursacht hat, da an dem Pkw ein "frischer" Unfallschaden bemerkt wurde, der nicht vor Ort entstanden sein kann.

Der gesuchte Unfallort dürfte an der Fahrstrecke zwischen Lüntorf und Hehlen, über Sievershagener Mühle, liegen.

Anwohner der genannten Strecke, die einen offensichtlichen Unfallschaden an ihrem Eigentum feststellen, der in den frühen Morgenstunden des 03.12.2024 entstanden sein kann, werden gebeten sich mit der Polizei Bodenwerder unter der Telefonnummer 05533-40831-0 in Verbindung zu setzen.

