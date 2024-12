POL-HM: Diebstahl von Zigaretten aus Supermarkt - Polizei sucht Zeugen

Salzhemmendorf/Lauenstein (ots) - In der Nacht von Freitag (29.11.2024) auf Samstag (30.11.2024) verschaffte sich ein unbekannter Täter gewaltsam, zwischen 19:00 Uhr und 02:00 Uhr, Zutritt in eine Zahnarztpraxis und eine darüber befindliche Wohnung in der Wilhelm-Henze-Straße in Lauenstein. Nach jetzigen Ermittlungen durchwühlte der Täter anschließend die Geschäfts- und Wohnräume und entfernte sich in unbekannte ...

mehr