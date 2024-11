Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Radfahrerin nach Zusammenstoß mit Auto verletzt - Polizei sucht Autofahrerin

Hameln (ots)

Am Donnerstag (28.11.2024) kam es an der Einmündung Justus-Kiepe-Str. / Basbergstraße in Hameln gegen 18:00 Uhr zu einer Kollision zwischen einem einfahrenden SUV und einer Radfahrerin. Diese befand sich auf dem Radweg und passierte gerade den Einmündungsbereich auf der Basbergstraße.

Die Fahrerin des SUV, eine ca. 70 Jahre alte Frau von geringer Körpergröße und mit weißen Haaren, hielt sofort an, um sich nach dem Befinden der Radfahrerin zu erkundigen. Auch ein weißer "Sprinter" mit mehreren Männern soll angehalten haben. Auf dem Sprinter sie ein großer Schriftzug "AVIS" angebracht gewesen. Nachdem die 20-jährige Radfahrerin angegeben hat, dass alles in Ordnung ist, hat man sich getrennt.

Später verspürte die junge Frau jedoch Schmerzen, weshalb die Radfahrerin den Unfall nachträglich zur Anzeige brachte.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zu der Fahrerin machen können, oder die Fahrerin selbst, sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden. Auch die Männer in dem Sprinter werden als mögliche Zeugen gesucht. Diese werden ebenfalls gebeten sich unter der genannten Telefonnummer zu melden.

