POL-HM: Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht zwischen Reher und Grießem

Bad Pyrmont (ots)

Am Dienstag (26.11.24) ereignete sich, gegen 12:45 Uhr, auf der Bundesstraße 1 zwischen den Ortschaften Reher und Grießen ein Verkehrsunfall. Nach jetzigen Erkenntnissen befuhr der zurzeit unbekannte Fahrer eines PKW die Bundesstraße 1 in Richtung Grießem. Hierbei kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur. Der ihm entgegenkommende 56-jährige Fahrer einer Sattelzugmaschine musste nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum. Der Mann aus Garbsen wurde nicht verletzt. Es entstand jedoch Sachschaden an der Sattelzugmaschine, dem dahinter befindlichen Auflieger und dem Straßenbaum. Der PKW-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei Bad Pyrmont sucht Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt tätigen können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Pyrmont unter der Rufnummer 05281 98990 zu melden.

