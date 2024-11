Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Flüchtiger Unfallverursacher kehrt zurück - Fahrer ohne Führerschein aber unter Alkoholeinfluss

Hameln (ots)

Am Montag (25.11.2024) kam es in der Fahlte in Hameln zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der die Polizisten eine Überraschung erlebten.

Gegen 22:50 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei Hameln, dass dieser soeben einen Verkehrsunfall beobachtet hat, bei dem ein Auto einen Zaun beschädigte und der Fahrer anschließend weggefahren sei. Vor Ort nahmen die Beamten plötzlich quietschende Reifen wahr. Daraufhin näherte sich ein Auto, welches in Schlangenlinien auf die Unfallstelle zufuhr. Die Beamten stoppten den Fahrer und stellten fest, dass es sich um das unfallverursachende Auto handelte, welches Unfallspuren aufwies.

Bei der Kontrolle des 27-jährigen Fahrers stellte sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1 Promille. Zusätzlich erlangten die Polizisten Hinweise auf eine mögliche Drogenbeeinflussung bei dem Fahrer. Deshalb wurde bei diesem im weiteren Verlauf durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.

Der Mann muss sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, sowie einer Unfallflucht verantworten. Außerdem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Somit muss er sich zusätzlich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

