Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Einbrecher bei Tatausführung gestört, Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am gestrigen Dienstag, den 30. Januar 2024, kam es in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Wedel zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl. Gegen 14:25 Uhr überraschte die heimkehrende Familie zwei Täter, die zu diesem Zeitpunkt versuchten, über die Gebäuderückseite in das Reihenhaus einzudringen.

Durch laute Geräusche waren Kinder auf die beiden Einbrecher aufmerksam geworden und teilten dies sofort der erwachsenen Begleitung mit. Diese konnte lediglich noch sehen, wie die Täter vom Grundstück flüchteten, der Einbruch war auf diesem Wege aber verhindert worden. Eine weitere Zeugin bemerkte die fliehenden Täter umgehend nach der Tat im Egenbüttelweg und verständigte ebenfalls den Notruf. Die Polizei leitete sofort umfassende Fahndungsmaßnahmen ein, konnte die beiden Personen aber nicht mehr auffinden.

Die Personen sollen wie folgt ausgesehen haben:

1. Täter: Männlich, ca. 25 Jahre alt, schlanke Statur, 180-190cm groß, bekleidet mit einer schwarzen Steppjacke und dunkler Jogginghose mit weißen Streifen an den Beinen, schwarzer Wollmütze, weißen Schuhe, trug einen schwarzen Rucksack

2. Täter: Männlich, ca. 50 Jahre alt, übergewichtig, bekleidet mit dunkelgrünem Pullover und schwarzer Weste, schwarzer Jogginghose mit weißen Streifen an den Beinen, dunkler Wollmütze, schwarzen Schuhen

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen und erbittet Hinweise, wer die Personen ebenfalls wahrgenommen hat oder andere sachdienliche Angaben machen kann. Die Beamten sind unter der Rufnummer 04101 202-0 oder per Email an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de erreichbar.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell