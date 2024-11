Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: "Kein Platz für häusliche Gewalt" - Polizei klärt gemeinsam mit Landkreis zum "Orange Day" über häusliche Gewalt auf

Hameln (ots)

Anlässlich des Internationalen Tages zur Beseitigung der Gewalt an Frauen, welcher am 25. November stattfindet, klärten Vertreterinnen der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden gemeinsam mit Kirsten Wente, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Hameln-Pyrmont, an diesem Tag über häusliche Gewalt auf.

Von der Polizeiinspektion waren Kriminalhauptkommissarin Monika Schurm (verantwortlich für Informationen, Beratung, Netzwerkarbeit und Vortragsveranstaltungen zu den Themen häusliche Gewalt und Opferschutz), sowie Kriminaloberkommissarin Patrizia Vukobradovic (Ansprechpartnerin für häusliche Gewalt im Zentralen Kriminaldienst der Polizeiinspektion) vor Ort. Auch die Fachoberschülerin Lea-Sophie Golhke, die aktuell ihr Praktikum bei der Polizei Hameln absolviert, wollte die Aufklärungsarbeit unterstützen, denn Opfer von häuslicher Gewalt gibt es in jedem Alter.

Obwohl nicht nur Frauen Opfer von häuslicher Gewalt werden können, standen diese an dem Tag im Mittelpunkt. Der Informationsstand klärte neben dem Thema auch über die UN-Kampagne "Orange The World" auf, um ein sichtbares Zeichen für eine Gesellschaft zu setzen, in der Frauen ohne Angst vor Gewalt leben können. Häusliche Gewalt umfasst nicht nur körperliche Angriffe, dazu zählen auch sexuelle und psychische Gewalt. "Die Aufklärungsarbeit hat dazu beigetragen, dass sich immer mehr Frauen trauen, das Thema sichtbar und publik zu machen und in letzter Konsequenz auch zur Anzeige zu bringen. Die Dunkelziffer ist dennoch größer als das Hellfeld." so Vukobradovic. Deshalb werden die Kooperationspartner nicht müde, auch an diesem Montag über das Thema aufzuklären.

Im Fokus stand eine orange Bank mit der Aufschrift "Kein Platz für häusliche Gewalt". Es entwickelten sich Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern, die in der Osterstraße in Hameln auf den Stand aufmerksam wurden. Nicht nur die orange Bank, auch ein rotes Paar Schuhe weckte bei einigen die Aufmerksamkeit. Diese standen als Symbol für durch häusliche Gewalt getötete Frauen.

Bereits in den vergangenen Tagen gab es Aktionen zu diesem Thema. Am Samstag, 23.11.2024, standen beispielsweise der Landkreis Hameln-Pyrmont, der Weisse Ring e.V. und die Polizeiinspektion auf dem Wochenmarkt in Hameln. Dort verteilten sie unter dem Motto "Gewalt kommt uns nicht in die Tüte" Tüten mit Äpfeln und einem Einleger zum Thema häusliche Gewalt.

Die orange Bank wird zukünftig am Standort der Polizei in Hameln stehen und bleibt auch somit weiterhin im Fokus.

Weitere Informationen können Sie der Pressemitteilung der Polizeidirektion Göttingen entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7452/5916321

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell