POL-HM: Bedrohungslage mit Waffe - Polizei fahndet nach flüchtigem Ex-Partner

Stadtoldendorf (ots) - Am Dienstag (19.11.24), gegen 12:00 Uhr alarmierten Verantwortliche eines Drogeriemarktes in Stadtoldendorf die örtliche Polizeidienststelle wegen eines Ladendiebstahls. Während ein Täter dort noch am Verlassen des Marktes gehindert werden konnte, entfernte sich der andere Mann in Richtung ...

