Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Verkehrsunfall auf der BAB 2 - eine schwer verletzte Person

Bild-Infos

Download

Gladbeck (ots)

Gestern am 21.09.2024 kam es um kurz nach 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 2 in der Abfahrt Ellighorst in Fahrtrichtung Oberhausen. Ein Pkw prallte aus bisher ungeklärter Ursache gegen einen Baum. Der Fahrer des Fahrzeugs wurde schwer verletzt und konnte das Fahrzeug nicht mehr selbstständig verlassen, war jedoch, entgegen den ersten Meldungen, nicht eingeklemmt.

Die Feuerwehr Gladbeck wurde um 14:25 Uhr alarmiert und traf kurze Zeit später am Unfallort ein. Die gesamte Abfahrt wurde während des Einsatzes vollständig gesperrt, um sichere Rettungsarbeiten zu gewährleisten. Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung des verletzten Fahrers noch im Unfallfahrzeug.

Parallel dazu stellte die Feuerwehr den Brandschutz sicher und bereitete die technische Rettung vor. Um eine schonende Rettung des Fahrers zu ermöglichen, wurde im weiteren Verlauf die Fahrertür entfernt. Zusätzlich wurden die Batterien im Motorraum sowie im Kofferraum des Fahrzeugs abgeklemmt, um weitere Gefahren auszuschließen.

Der verletzte Fahrer wurde nach der Rettung mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Die Einsatzstelle wurde anschließend der Polizei übergeben, die die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen hat.

Kurz vor Ende des Rettungseinsatzes ignorierte der Fahrer eines Pkws die Absperrmaßnahmen und versuchte, die Einsatzstelle zu durchfahren. Die Feuerwehr bittet alle Verkehrsteilnehmer darum, Absperrmaßnahmen ernst zu nehmen, um Rettungsarbeiten nicht zu behindern und Einsatzkräfte nicht zu gefährden.(FS)

Original-Content von: Feuerwehr Gladbeck, übermittelt durch news aktuell