Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Verkehrsunfall auf der Autobahn: Fahrzeug landet im Graben

Bild-Infos

Download

Gladbeck (ots)

Um 18.35 Uhr wurde die Feuerwehr Gladbeck durch die Kreisleitstelle zu einem Verkehrsunfall auf die Autobahn A2 alarmiert. Ein Fahrzeug ist aus bisher ungeklärter Ursache beim Verlassen der Autobahn an der Anschlussstelle Essen/Gladbeck von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich und landete auf dem Dach liegend in einem Graben. Der Fahrer war alleine unterwegs und konnte sich eigenständig aus dem PKW befreien. Er wurde vor Ort durch den Notarzt versorgt und augenscheinlich leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Die Autobahnpolizei hat Ursachenermittlung aufgenommen. (DA)

Original-Content von: Feuerwehr Gladbeck, übermittelt durch news aktuell