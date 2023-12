Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Kreissparkasse Heinsberg lädt Jugendfeuerwehr zum Haldenzauber ein

Kreis Heinsberg (ots)

Vergangenen Mittwoch bestaunten rund 400 Jugendliche und Ihre Betreuer die Lichtershow beim Haldenzauber in Hückelhoven-Millich. Möglich gemacht hatte dies die Kreissparkasse Heinsberg.

Diesen Anblick musste Willi Welfens für sich festhalten. Fast alle Jugendfeuerwehrleute aus dem Kreis Heinsberg marschierten in Zweierreihen hinter dem Kreisjugendfeuerwehrwart her. "Ist das nicht toll? Ein Nachwuchsproblem haben wir in jedem Fall nicht", sagte Willi Welfens schmunzelnd und blickte mehrmals über seine Schulter.

Die Jugendfeuerwehr des Kreises Heinsberg war der Einladung der Kreissparkasse Heinsberg zum Hückelhovener Haldenzauber gefolgt. 400 Freikarten gab's für die jungen Menschen, die sich schon jetzt in ihren Dörfern, Städten und Gemeinden für das Gemeinwohl einsetzen. Und so marschierten am vergangenen Mittwochabend knapp 400 Feuerwehrleute vom Parkplatz "Schacht 3" an der Sophiastraße in Richtung Eingang des Lichterparks. Oben angekommen wurden die Smartphones gezückt, Fotos und Videos von der Aussicht und der Lichtershow gemacht.

Zudem hatten auch die Vorstandskolleg:innen von Willi Welfens noch eine Überraschung für ihren Nachwuchs: Für alle gab es einen Weckmann. Roman Schins von der Kreissparkasse Heinsberg dankte den Jugendfeuerwehrleuten für ihren Einsatz und ihr Engagement. Die Einladung zum Besuch des Haldenzaubers solle ein Zeichen der Anerkennung und der Wertschätzung für solch ein wichtiges Ehrenamt sein.

Für Willi Welfens ist sein Engagement bei der Jugendfeuerwehr eine Herzensangelegenheit. Verantwortung für andere übernehmen, das war seine Motivation, als er als 16-Jähriger der Feuerwehr beitrat. Heute hat der 63-jährige Rentner nach seinem Berufsleben als Steiger bei Sophia Jacoba die nötige Zeit, das Amt des Kreisjugendfeuerwehrwart auszuüben. "Und wenn ich wie heute sehe wie viele junge Menschen auch heute noch bereit sind, sich für andere einzusetzen, macht mich das stolz."

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gangelt, übermittelt durch news aktuell