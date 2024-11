Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfallflucht in Hameln - Polizei sucht Zeugen

Hameln (ots)

Am Montag (17.11.2024) ereignete sich, gegen 17:05 Uhr, auf dem Thiewall in Hameln (Ecke Saint-Maur-Platz) ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 26-jährige Fahrerin eines Skoda Octavia den Thiewall auf der rechten Fahrspur in Fahrtrichtung Thiewallbrücke. Auf Höhe der Einmündung Saint-Maur-Platz wechselte ein zurzeit unbekannter Fahrzeugführer mit seinem PKW von der linken Spur auf die rechte Spur und touchierte dabei den PKW der 26-jährigen Frau aus Aerzen. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zum verursachenden Fahrzeug liegen folgende Hinweise vor: LIP-Kennzeichen, mit silbernen oder beigen Lackierung versehen. Die Polizei Hameln sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt tätigen können. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 05151-933-222 zu melden.

